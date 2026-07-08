Российский суд приговорил 17-летнего подростка из оккупированного Донецка к 9 годам лишения свободы, - российские СМИ

Российский суд приговорил 17-летнего жителя временно оккупированного Донецка к девяти годам исправительной колонии. Подростка признали виновным в государственной измене, подготовке к теракту, участии в террористической организации и незаконном обороте взрывчатки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности издание "Медиазона", которое ссылается на пресс-службу Южного окружного военного суда Ростова-на-Дону. При этом российский суд публично не сообщал об этом приговоре.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным "Медиазоны", осужденным является 17-летний житель Донецка Евгений Жадан. Когда именно его задержали, изданию установить не удалось.

Известно, что в феврале 2026 года парня внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Также издание сообщает, что в сторис своего Telegram-профиля подросток публиковал фотографии, на которых был одет в камуфляжную форму и позировал с оружием. В конце мая 2026 года на одном из таких фото был размещен смайлик с российским флагом.

Украинские власти и правоохранительные органы пока публично не комментировали информацию об осуждении жителя оккупированного Донецка.

Читайте также: В оккупированном Крыму мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы по обвинению в "государственной измене"