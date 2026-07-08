Из оккупированной Херсонской области вернули ещё 2 детей: 10-летнюю девочку и 14-летнего мальчика

Еще двоих детей удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированной части Херсонской области. Это девочка и мальчик в возрасте 10 и 14 лет.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

По словам Прокудина, дети пережили страхи оккупации, давление и неопределенность, однако теперь они в безопасности.

Возвращение стало возможным при содействии благотворительной организации "Save Ukraine", а также в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. В настоящее время дети получают всю необходимую помощь.

Прокудин напомнил, что только с начала 2026 года уже удалось вернуть 110 детей из пока что оккупированных общин Херсонской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский суд приговорил 17-летнего подростка из оккупированного Донецка к 9 годам лишения свободы, - российские СМИ