Из оккупированной Херсонской области вернули ещё 2 детей: 10-летнюю девочку и 14-летнего мальчика
Еще двоих детей удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированной части Херсонской области. Это девочка и мальчик в возрасте 10 и 14 лет.
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
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По словам Прокудина, дети пережили страхи оккупации, давление и неопределенность, однако теперь они в безопасности.
Возвращение стало возможным при содействии благотворительной организации "Save Ukraine", а также в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. В настоящее время дети получают всю необходимую помощь.
Прокудин напомнил, что только с начала 2026 года уже удалось вернуть 110 детей из пока что оккупированных общин Херсонской области.
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