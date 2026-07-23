Шабунин подал в суд на ГБР из-за заявления об использовании автомобиля для ВСУ, - ЦПК

Председатель правления Центра по противодействию коррупции Виталий Шабунин подал в Печерский районный суд Киева иск к Государственному бюро расследований о защите чести, достоинства и деловой репутации. Причиной стала публикация ГБР, в которой утверждалось, что он якобы без законных оснований использовал автомобиль, ввезенный в Украину в качестве гуманитарной помощи для нужд ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции, речь идет о сообщении ГБР от 11 июля 2025 года, которое, по утверждению ЦПК, до сих пор остается в открытом доступе.

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В Центре противодействия коррупции заявляют, что информация, распространенная ГБР, не соответствует действительности. По данным организации, автомобиль Nissan Pathfinder был официально передан Виталию Шабунину благотворительным фондом "Паладины" на безвозмездной основе.

Также в ЦПК отмечают, что организация CEO Club, на средства которой был приобретен автомобиль, не выдвигала требований использовать его исключительно в районе ведения боевых действий и не имеет претензий к Шабунину.

Кроме того, в Центре подчеркивают, что в уведомлении о подозрении, врученном ГБР, отсутствуют утверждения о незаконном пользовании или присвоении данного транспортного средства.

В иске Шабунин просит суд признать распространенную ГБР информацию недостоверной, обязать бюро опубликовать ее опровержение, а также взыскать компенсацию морального вреда.

В то же время позиция Государственного бюро расследований по данному иску пока не обнародована.

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