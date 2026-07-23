Шабунін подав до суду на ДБР через заяву про використання автомобіля для ЗСУ, - ЦПК

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін подав до Печерського районного суду Києва позов до Державного бюро розслідувань про захист честі, гідності та ділової репутації. Причиною стала публікація ДБР, у якій стверджувалося, що він нібито без законних підстав використовував автомобіль, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції, йдеться про повідомлення ДБР від 11 липня 2025 року, яке, за твердженням ЦПК, досі залишається у відкритому доступі.

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У Центрі протидії корупції заявляють, що інформація, поширена ДБР, не відповідає дійсності. За даними організації, автомобіль Nissan Pathfinder був офіційно переданий Віталію Шабуніну благодійним фондом "Паладини" на безоплатній основі.

Також у ЦПК зазначають, що організація CEO Club, за кошти якої було придбано автомобіль, не висувала вимоги використовувати його виключно в районі ведення бойових дій і не має претензій до Шабуніна.

Крім того, у Центрі наголошують, що в повідомленні про підозру, врученому ДБР, відсутні твердження про незаконне користування або привласнення цього транспортного засобу.

У позові Шабунін просить суд визнати поширену ДБР інформацію недостовірною, зобов'язати бюро опублікувати її спростування, а також стягнути компенсацію моральної шкоди.

Водночас позиція Державного бюро розслідувань щодо цього позову наразі не оприлюднена.

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