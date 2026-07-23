СБУ сообщила о подозрении российскому судье за незаконное заключение пленного

СБУ и Офис генерального прокурора заочно сообщили о подозрении судье РФ, который незаконно приговорил украинского военнопленного к 19 годам лишения свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным следствия, речь идет о российском судье, который в августе 2024 года вынес незаконный приговор украинскому военнослужащему Национальной гвардии, назначив ему 19 лет лишения свободы.

Правоохранители установили, что чиновник возглавил так называемый судебный процесс и использовал сфабрикованные обвинения, чтобы незаконно отправить украинского защитника в российскую тюрьму.

Нарушил международное гуманитарное право

В СБУ подчеркивают, что российский судья грубо нарушил нормы международного гуманитарного права.

Согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, украинский военный имеет статус комбатанта, а после попадания в плен - статус военнопленного. Такие лица не могут быть заключены в тюрьму только за участие в боевых действиях.

Судьи РФ объявили заочное подозрение

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили российскому судье о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны, в частности требований статей 99 и 130 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Поскольку подозреваемый находится на территории России, продолжаются меры по его привлечению к ответственности за военные преступления против Украины.

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