Приговорил украинского военнопленного из "Азова" к 19 годам: российскому судье сообщено о подозрении
Судье Южного окружного военного суда Российской Федерации, вынесшему незаконный приговор украинскому военнопленному, предъявлено подозрение.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Установлено, что в августе 2025 года он вынес незаконный приговор украинскому военнопленному — военнослужащему отдельного отряда специального назначения "Азов", приговорив его к 19 годам лишения свободы.
Отмечается, что фактически украинского защитника осудили за исполнение воинского долга и участие в вооруженном сопротивлении государству-агрессору на стороне Украины.
Давление на украинского военнопленного
В Офисе генерального прокурора отмечают, что такие действия грубо нарушают нормы Женевской конвенции об обращении с военнопленными, которая запрещает уголовное преследование военнопленных исключительно из-за их участия в боевых действиях.
Следствие считает, что российский суд использовал уголовное преследование как инструмент давления на украинского военнопленного и создания видимости "законности" репрессий против украинских защитников.
Действия судьи квалифицированы по ч. 1 ст. 438 УК Украины как нарушение законов и обычаев войны.
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