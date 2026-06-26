Засудив українського військовополоненого з "Азову" до 19 років: повідомлено про підозру російському судді

Повідомлено про підозру судді Південного окружного військового суду російської федерації, який ухвалив незаконний вирок українському військовополоненому.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Встановлено, що в серпні 2025 року він ухвалив незаконний вирок українському військовополоненому - військовослужбовцю окремого загону спеціального призначення "Азов", призначивши йому 19 років позбавлення волі.

Наголошується, що фактично українського захисника засудили за виконання військового обов’язку та участь у збройному опорі державі-агресору на боці України.

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Тиск на українського військовополоненого

В Офісі Генпрокурора зауважують, що такі дії грубо порушують норми Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, яка забороняє кримінальне переслідування військовополонених лише через їхню участь у бойових діях.



Слідство вважає, що російський суд використав кримінальне переслідування як інструмент тиску на українського військовополоненого та створення видимості "законності" репресій проти українських захисників.

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Дії судді кваліфіковано за ч. 1 ст. 438 КК України як порушення законів та звичаїв війни.