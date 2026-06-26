Засудив українського військовополоненого з "Азову" до 19 років: повідомлено про підозру російському судді
Повідомлено про підозру судді Південного окружного військового суду російської федерації, який ухвалив незаконний вирок українському військовополоненому.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Встановлено, що в серпні 2025 року він ухвалив незаконний вирок українському військовополоненому - військовослужбовцю окремого загону спеціального призначення "Азов", призначивши йому 19 років позбавлення волі.
Наголошується, що фактично українського захисника засудили за виконання військового обов’язку та участь у збройному опорі державі-агресору на боці України.
Тиск на українського військовополоненого
В Офісі Генпрокурора зауважують, що такі дії грубо порушують норми Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, яка забороняє кримінальне переслідування військовополонених лише через їхню участь у бойових діях.
Слідство вважає, що російський суд використав кримінальне переслідування як інструмент тиску на українського військовополоненого та створення видимості "законності" репресій проти українських захисників.
Дії судді кваліфіковано за ч. 1 ст. 438 КК України як порушення законів та звичаїв війни.
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