Ухвалив незаконний вирок українському військовополоненому: оголошено підозру російському судді. ФОТО

Повідомлено про підозру судді 2-го Західного окружного військового суду РФ за ухвалення незаконного вироку українському військовополоненому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Що відомо

Як зазначається, у вересні 2025 року російський суддя ухвалив незаконний вирок українському військовополоненому - бійцю 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка Збройних сил України. Військового, який потрапив у полон у грудні 2024 року, засудили до 14 років позбавлення волі фактично за сам факт участі в бойових діях на боці України.

В Офісі Генпрокурора наголошують, що такі дії прямо суперечать міжнародному гуманітарному праву, зокрема Женевській конвенції про поводження з військовополоненими. Документ чітко забороняє притягати полонених до відповідальності лише за участь у війні. Таким чином, ухвалений вирок є порушенням законів та звичаїв війни.

Деталі

Як розповіли в Нацполіції, під час виконання бойових завдань на території Курської області РФ військовослужбовці Збройних Сил України та інших складових сектору безпеки і оборони України були захоплені представниками держави-агресора та взяті у полон.

У подальшому російський суддя пред’явив одному з них обвинувачення за статтями, пов’язаними з нібито вчиненням терористичних актів, незаконним перетином державного кордону, незаконним обігом зброї та створенням незаконних збройних формувань.

Встановлено, що зазначений суддя, усвідомлюючи факт існування міжнародного збройного конфлікту та статус українського військовослужбовця як комбатанта, який перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права, діючи всупереч вимогам статті 4, 5 та 99 Женевської конвенції, ухвалив завідомо неправосудний вирок.

Російський суд призначив українському військовополоненому покарання у вигляді чотирнадцяти років позбавлення волі.

"У такий спосіб його було умисно позбавлено права на належний та справедливий судовий розгляд, а також можливості реалізувати право на захист", - наголошують у Нацполіції.

Дії судді кваліфіковано за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) та заочно повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.





