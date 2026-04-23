Вынес незаконный приговор украинскому военнопленному: российскому судье объявлено подозрение. ФОТО

Судье 2-го Западного окружного военного суда РФ предъявлено подозрение в вынесении незаконного приговора украинскому военнопленному.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Что известно

Как отмечается, в сентябре 2025 года российский судья вынес незаконный приговор украинскому военнопленному - бойцу 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко Вооруженных сил Украины. Военного, который попал в плен в декабре 2024 года, приговорили к 14 годам лишения свободы фактически за сам факт участия в боевых действиях на стороне Украины.

В Офисе генпрокурора отмечают, что такие действия прямо противоречат международному гуманитарному праву, в частности Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Документ четко запрещает привлекать пленных к ответственности только за участие в войне. Таким образом, вынесенный приговор является нарушением законов и обычаев войны.

Детали

Как сообщили в Нацполиции, во время выполнения боевых задач на территории Курской области РФ военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других составляющих сектора безопасности и обороны Украины были захвачены представителями государства-агрессора и взяты в плен.

В дальнейшем российский судья предъявил одному из них обвинение по статьям, связанным с якобы совершением террористических актов, незаконным пересечением государственной границы, незаконным оборотом оружия и созданием незаконных вооруженных формирований.

Установлено, что указанный судья, осознавая факт существования международного вооруженного конфликта и статус украинского военнослужащего как комбатанта, находящегося под защитой международного гуманитарного права, действуя вопреки требованиям статей 4, 5 и 99 Женевской конвенции, вынес заведомо неправосудный приговор.

Российский суд назначил украинскому военнопленному наказание в виде четырнадцати лет лишения свободы.

"Таким образом, его умышленно лишили права на надлежащее и справедливое судебное разбирательство, а также возможности реализовать право на защиту", - отмечают в Нацполиции.

Действия судьи квалифицированы по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) и заочно сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.





