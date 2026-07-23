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Новини Підозри російським посадовцям і суддям
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СБУ повідомила про підозру російському судді за незаконне ув’язнення полоненого

СБУ викрила суддю РФ, причетного до ув’язнення українських полонених

СБУ та Офіс Генпрокурора заочно повідомили про підозру судді РФ, який незаконно засудив українського військовополоненого до 19 років ув'язнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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За даними слідства, йдеться про російського суддю, який у серпні 2024 року виніс незаконний вирок українському військовослужбовцю Національної гвардії, призначивши йому 19 років позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що посадовець очолив так званий судовий процес і використав сфабриковані обвинувачення, щоб незаконно відправити українського захисника до російської в'язниці.

Порушив міжнародне гуманітарне право

У СБУ наголошують, що російський суддя грубо порушив норми міжнародного гуманітарного права.

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року, український військовий має статус комбатанта, а після потрапляння в полон — статус військовополоненого. Такі особи не можуть бути ув'язнені лише за участь у бойових діях.

Судді РФ оголосили заочну підозру

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили російському судді про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни, зокрема вимог статей 99 і 130 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Оскільки підозрюваний перебуває на території Росії, тривають заходи для його притягнення до відповідальності за воєнні злочини проти України.

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СБУ (14109) підозра (1047) Офіс Генпрокурора (3991)
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