В Румынии умер моряк, пострадавший во время российской атаки на танкер, следовавший в порт Рени, - СМИ

В румынской больнице умер один из моряков танкера Gas Lisbon, получивший ранения в результате российской атаки с использованием дронов на судно, следовавшее в украинский порт Рени.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Romania Journal, причиной смерти стали осложнения после ингаляционной травмы, полученной во время атаки.

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По данным больницы скорой помощи уезда Тулча, куда после удара доставили троих пострадавших членов экипажа, еще двое моряков находятся в отделении интенсивной терапии.

Напомним, 21 июля президент Румынии Никушор Дан сообщил, что танкер Gas Lisbon под флагом Либерии, который вышел из египетской Александрии и направлялся в украинский порт Рени, подвергся атаке недалеко от румынского побережья.

Спасенные члены экипажа рассказали, что судно атаковали три российских ударных беспилотника.

Президент Румынии назвал инцидент частью незаконной агрессивной войны России против Украины. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя атаку, подчеркнул, что российские удары представляют угрозу не только Украине, но и свободе судоходства, безопасности в Черном море и восточному флангу НАТО.

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