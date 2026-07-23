У Румунії помер моряк, який постраждав під час російської атаки на танкер, що прямував до порту Рені, - ЗМІ

У румунській лікарні помер один із моряків танкера Gas Lisbon, який зазнав поранень унаслідок російської дронової атаки на судно, що прямувало до українського порту Рені.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Romania Journal, причиною смерті стали ускладнення після інгаляційної травми, отриманої під час атаки.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними лікарні швидкої допомоги повіту Тулча, куди після удару доставили трьох постраждалих членів екіпажу, ще двоє моряків перебувають у відділенні інтенсивної терапії.

Нагадаємо, 21 липня президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що танкер Gas Lisbon під прапором Ліберії, який вийшов із єгипетської Александрії та прямував до українського порту Рені, зазнав атаки неподалік румунського узбережжя.

Врятовані члени екіпажу розповіли, що судно атакували три російські ударні безпілотники.

Президент Румунії назвав інцидент частиною незаконної агресивної війни Росії проти України. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи атаку, наголосив, що російські удари становлять загрозу не лише Україні, а й свободі судноплавства, безпеці в Чорному морі та східному флангу НАТО.

Читайте: Індія викликала російського дипломата після загибелі чотирьох своїх моряків під час удару по судну біля України, - ЗМІ