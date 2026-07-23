Россияне ударили по Запорожью: уже известно о 25 раненых, в том числе шестеро детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
Сегодня, 23 июля, российские войска нанесли удары по Запорожью, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в результате удара россиян по областному центру ранены 5 человек.
Сообщается, что враг атаковал жилые районы и промышленную зону.
Позже Федоров сообщил, что россияне нанесли удар по многоэтажному дому.
Под завалами находятся люди.
Обновленная информация
Отмечается, что россияне ударили по Запорожью управляемыми авиабомбами.
"Пять КАБов в конце рабочего дня враг сбросил на жилые кварталы – точно зная, что пострадают гражданские", – рассказал Федоров.
Вследствие атаки ранены люди, повреждены жилые дома и частное медучреждение.
Также сообщается, что информация о людях под завалами, к счастью, пока не подтверждена.
Впрочем, уже 18 человек нуждаются в помощи врачей.
Обновленная информация
В Запорожье после российской атаки помощь медиков понадобилась 25 людям, в том числе шестерым детям.
Об этом в телеграме сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
"25 человек вследствие сегодняшнего вражеского удара обратились за помощью к врачам", - отметил он.
Последствия атаки
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