Россияне ударили по Запорожью: уже известно о 25 раненых, в том числе шестеро детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня, 23 июля, российские войска нанесли удары по Запорожью, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в результате удара россиян по областному центру ранены 5 человек.

Сообщается, что враг атаковал жилые районы и промышленную зону.

Позже Федоров сообщил, что россияне нанесли удар по многоэтажному дому.

Под завалами находятся люди.

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Обновленная информация

Отмечается, что россияне ударили по Запорожью управляемыми авиабомбами.

"Пять КАБов в конце рабочего дня враг сбросил на жилые кварталы – точно зная, что пострадают гражданские", – рассказал Федоров.

Вследствие атаки ранены люди, повреждены жилые дома и частное медучреждение.

Также сообщается, что информация о людях под завалами, к счастью, пока не подтверждена.

Впрочем, уже 18 человек нуждаются в помощи врачей.

Обновленная информация

В Запорожье после российской атаки помощь медиков понадобилась 25 людям, в том числе шестерым детям.

Об этом в телеграме сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"25 человек вследствие сегодняшнего вражеского удара обратились за помощью к врачам", - отметил он.

Последствия атаки























