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Новости Обстрелы Запорожской области Обстрелы Запорожья
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Россияне ударили по Запорожью: уже известно о 25 раненых, в том числе шестеро детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня, 23 июля, российские войска нанесли удары по Запорожью, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в результате удара россиян по областному центру ранены 5 человек.

Сообщается, что враг атаковал жилые районы и промышленную зону.

Позже Федоров сообщил, что россияне нанесли удар по многоэтажному дому.
Под завалами находятся люди.

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Обновленная информация

Отмечается, что россияне ударили по Запорожью управляемыми авиабомбами.

"Пять КАБов в конце рабочего дня враг сбросил на жилые кварталы – точно зная, что пострадают гражданские", – рассказал Федоров.

Вследствие атаки ранены люди, повреждены жилые дома и частное медучреждение.

Также сообщается, что информация о людях под завалами, к счастью, пока не подтверждена.

Впрочем, уже 18 человек нуждаются в помощи врачей.

Обновленная информация

В Запорожье после российской атаки помощь медиков понадобилась 25 людям, в том числе шестерым детям.

Об этом в телеграме сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"25 человек вследствие сегодняшнего вражеского удара обратились за помощью к врачам", - отметил он.

Последствия атаки

Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по ЗапоріжжюУдар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю

Автор: 

Запорожье (3049) обстрел (33884) Запорожская область (4627) Запорожский район (726)
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Топ комментарии
+10
Хоча б на один день Patriot pac-2 Gem-t на 160 км привезли, щоб збити хоча б пару літаків су-34 цих. За один день кацапи не знайшли б його і не знищили б. Але б якийсь час би боялися підлітати для пусків каб по місту. На це піде 2-4 ракети. Достатньо однієї пускової установки всього. Тим паче є ефект несподіванки зараз.
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23.07.2026 17:38 Ответить
+6
Розклад бомбардувань: 5-а ранку, 11-а, 17-а, 23-я. Щодня, час плюс-мінус 15-20 за.
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23.07.2026 17:45 Ответить
+5
Зелеп***р, де хоч якась протидія КАБам? Де збиття літаків? Де атаки дронів на військові аеродроми? Де бодай одна згадка про те що зараз відбувається в Запоріжжі, Сумах, Херсоні та інших прифронтових містах?
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23.07.2026 18:07 Ответить

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