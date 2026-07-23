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Новини Обстріли Запорізької області Обстріли Запоріжжя
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Росіяни вдарили по Запоріжжю: вже відомо про 25 поранених, у тому числі шестеро дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 23 липня, російські війська завдали ударів по Запоріжжю, унаслідко чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передє Ценззор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, унаслідок удару росіян по обласному центру поранено 5 людей.

Повідомляється, що ворог атакував житлові райони та промислову зону.

Пізніше Федоров повідомив, що росіяни завдали удару по багатоповерхівці.
Під завалами перебувають люди.

Також дивіться: Російський дрон атакував підприємство у Запоріжжі: вирує пожежа, - ОВА. ФОТОрепортаж

Оновлена інформація

Зазначається, що росіяни вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами.

"П'ять КАБів наприкінці робочого дня ворог скинув на житлові квартали - точно знаючи, що постраждають цивільні", - розповів Федоров.

Унаслідок атаки поранені люди, пошкоджені житлові будинки та приватний медзаклад.

Також повідомляється, що інформація про людей під завалами, на щастя, наразі не підтверджена

Утім, уже 18 людей потребують допомоги лікарів.

Оновлена інформація

У Запоріжжі після російської атаки допомога медиків знадобилась 25 людям, у тому числі шістьом дітям.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"25 людей внаслідок сьогоднішнього ворожого удару звернулися по допомогу до лікарів", - зазначив він.

Наслідки атаки

Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по ЗапоріжжюУдар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю

Автор: 

Запоріжжя (2698) обстріл (35258) Запорізька область (5151) Запорізький район (735)
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Топ коментарі
+10
Хоча б на один день Patriot pac-2 Gem-t на 160 км привезли, щоб збити хоча б пару літаків су-34 цих. За один день кацапи не знайшли б його і не знищили б. Але б якийсь час би боялися підлітати для пусків каб по місту. На це піде 2-4 ракети. Достатньо однієї пускової установки всього. Тим паче є ефект несподіванки зараз.
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23.07.2026 17:38 Відповісти
+6
Розклад бомбардувань: 5-а ранку, 11-а, 17-а, 23-я. Щодня, час плюс-мінус 15-20 за.
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23.07.2026 17:45 Відповісти
+5
Зелеп***р, де хоч якась протидія КАБам? Де збиття літаків? Де атаки дронів на військові аеродроми? Де бодай одна згадка про те що зараз відбувається в Запоріжжі, Сумах, Херсоні та інших прифронтових містах?
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23.07.2026 18:07 Відповісти

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