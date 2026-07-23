Росіяни вдарили по Запоріжжю: вже відомо про 25 поранених, у тому числі шестеро дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 23 липня, російські війська завдали ударів по Запоріжжю, унаслідко чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передє Ценззор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, унаслідок удару росіян по обласному центру поранено 5 людей.

Повідомляється, що ворог атакував житлові райони та промислову зону.

Пізніше Федоров повідомив, що росіяни завдали удару по багатоповерхівці.

Під завалами перебувають люди.

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Оновлена інформація

Зазначається, що росіяни вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами.

"П'ять КАБів наприкінці робочого дня ворог скинув на житлові квартали - точно знаючи, що постраждають цивільні", - розповів Федоров.

Унаслідок атаки поранені люди, пошкоджені житлові будинки та приватний медзаклад.

Також повідомляється, що інформація про людей під завалами, на щастя, наразі не підтверджена

Утім, уже 18 людей потребують допомоги лікарів.

Оновлена інформація

У Запоріжжі після російської атаки допомога медиків знадобилась 25 людям, у тому числі шістьом дітям.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"25 людей внаслідок сьогоднішнього ворожого удару звернулися по допомогу до лікарів", - зазначив він.

Наслідки атаки























