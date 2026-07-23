Российский дрон атаковал предприятие в Запорожье: бушует пожар, - ОГА. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером в среду, 22 июля, российские войска атаковали с помощью беспилотника одно из предприятий в Запорожье.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, цитирует Цензор.НЕТ.
По словам главы Запорожской ОГА, в результате удара вражеского беспилотника возник пожар.
На месте работают экстренные службы.
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