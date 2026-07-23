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Новости Фото Атака беспилотников на Запорожье
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Российский дрон атаковал предприятие в Запорожье: бушует пожар, - ОГА. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером в среду, 22 июля, российские войска атаковали с помощью беспилотника одно из предприятий в Запорожье.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, цитирует Цензор.НЕТ.

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По словам главы Запорожской ОГА, в результате удара вражеского беспилотника возник пожар.

На месте работают экстренные службы.

Атака на Запорожье

Атака на Запорожье

Атака на Запорожье

Атака на Запорожье

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