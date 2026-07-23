Украина и Ирландия обсудили восстановление и санкции ЕС против РФ

Премьер-министры Украины и Ирландии Сергей Корецкий и Микхол Мартин обсудили привлечение ирландских компаний к восстановлению Украины и развитие сотрудничества между предприятиями двух стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Сергея Корецкого в Facebook.

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Восстановление Украины и новые возможности сотрудничества

Стороны уделили внимание участию ирландского бизнеса в восстановлении Украины. Речь шла о дальнейшем расширении экономического взаимодействия, которое продолжается даже во время российской агрессии.

Отдельно обсудили подготовку Украины к зимнему периоду и восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры. Этот вопрос остается одним из ключевых для стабильности страны.

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Санкции против России и поддержка ЕС

По словам главы правительства Украины, Европейский Союз одобрил 21-й пакет санкций против России. Это решение призвано ограничить возможности РФ финансировать войну против Украины.

Премьер-министр поблагодарил Ирландию за активную роль в этом процессе. Также он отметил вклад страны в открытие переговорного кластера 6 "Внешние отношения".

"Ирландия председательствует в Совете Европейского Союза. И мы ценим вклад страны в открытие переговорного кластера №6 "Внешние отношения". Рассчитываем, что во время ирландского председательства удастся завершить открытие всех переговорных кластеров для Украины и как можно скорее перейти к практической работе по вступлению", — отметил Корецкий.

Он также поблагодарил правительство Ирландии и народ страны за поддержку Украины и общее видение европейского будущего.

Как сообщалось, 23 июля Совет ЕС принял 21-й пакет ограничительных мер против России в ответ на её военную агрессию против Украины.