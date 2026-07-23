Україна та Ірландія обговорили відбудову і санкції ЄС проти РФ

Прем’єр-міністри України та Ірландії Сергій Корецький і Мікхол Мартін обговорили залучення ірландських компаній до відбудови України та розвиток співпраці між бізнесами двох країн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Сергія Корецького у Фейсбуці.

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Відбудова України та нові можливості співпраці

Сторони приділили увагу участі ірландського бізнесу у відновленні України. Йшлося про подальше розширення економічної взаємодії, яка триває навіть під час російської агресії.

Окремо обговорили підготовку України до зимового періоду та відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Це питання залишається одним із ключових для стабільності країни.

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Санкції проти Росії та підтримка ЄС

За словами очільника уряду України, Європейський Союз погодив 21-й пакет санкцій проти Росії. Це рішення має обмежити можливості РФ фінансувати війну проти України.

Прем’єр-міністр подякував Ірландії за активну роль у цьому процесі. Також він відзначив внесок країни у відкриття переговорного кластера 6 Зовнішні відносини.

"Ірландія головує в Раді Європейського Союзу. І ми цінуємо внесок країни у відкриття переговорного кластера 6 Зовнішні відносини. Розраховуємо, що під час ірландського головування вдасться завершити відкриття всіх переговорних кластерів для України та якнайшвидше перейти до практичної роботи щодо вступу", - зазначив Корецький.

Він також подякував уряду Ірландії та народу країни за підтримку України та спільне бачення європейського майбутнього.

Як повідомлялося, 23 липня Рада ЄС ухвалила 21-й пакет обмежувальних заходів проти Росії у відповідь на її військову агресію проти України.