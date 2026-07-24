Трамп анонсировал визит Си Цзиньпина в США 24 сентября

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин посетит США 24 сентября.

Об этом сообщает агентство Reuters, цитирует Цензор.НЕТ.

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Подготовка к визиту и ключевые темы переговоров

По словам Трампа, во время встречи стороны планируют вернуться к обсуждению вопроса искусственного интеллекта. Эту тему лидеры уже затрагивали во время предыдущих контактов в Пекине.

"Президент Си приедет 24 сентября, и мы говорили об этом, когда я был в Пекине, и мы будем говорить об этом снова", — заявил Трамп.

Продолжение диалога между США и Китаем

Ожидается, что визит станет продолжением переговоров, которые состоялись ранее во время поездки американского президента в Китай в начале года. Именно тогда Трамп пригласил Си Цзиньпина приехать в США.

Сейчас стороны активно готовятся к предстоящей встрече в сентябре.

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