Трамп анонсировал визит Си Цзиньпина в США 24 сентября
Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин посетит США 24 сентября.
Об этом сообщает агентство Reuters, цитирует Цензор.НЕТ.
Подготовка к визиту и ключевые темы переговоров
По словам Трампа, во время встречи стороны планируют вернуться к обсуждению вопроса искусственного интеллекта. Эту тему лидеры уже затрагивали во время предыдущих контактов в Пекине.
"Президент Си приедет 24 сентября, и мы говорили об этом, когда я был в Пекине, и мы будем говорить об этом снова", — заявил Трамп.
Продолжение диалога между США и Китаем
Ожидается, что визит станет продолжением переговоров, которые состоялись ранее во время поездки американского президента в Китай в начале года. Именно тогда Трамп пригласил Си Цзиньпина приехать в США.
Сейчас стороны активно готовятся к предстоящей встрече в сентябре.
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