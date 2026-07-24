В Киеве псевдовоенный выманил у трех женщин украшения на сумму 190 тыс. грн: знакомился через приложение, - прокуратура
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 32-летнему мужчине, который, выдавая себя за военнослужащего на сайте онлайн-знакомств, обманул как минимум трех женщин на сумму свыше 190 тысяч гривен.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру, подозреваемый знакомился с женщинами, старше его на 10–15 лет, которые имели стабильный доход или собственный небольшой бизнес.
По данным следствия, после нескольких свиданий мужчина признавался в любви и рассказывал, что якобы отправляется на выполнение боевого задания. Он убеждал женщин передать ему ювелирные украшения "на хранение" в качестве доказательства верности и гарантии того, что за время его отсутствия они не начнут новых отношений.
Получив драгоценности, мошенник постепенно прекращал общение, а украшения сдавал в ломбард.
В прокуратуре отметили, что у подозреваемого была семья, а его жена знала о том, чем он занимается на сайтах знакомств.
На данный момент следствие установило три эпизода мошенничества на общую сумму свыше 190 тысяч гривен. Мужчине инкриминируются ч. 1 и ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
Правоохранители также проверяют причастность подозреваемого к другим аналогичным случаям и устанавливают возможных потерпевших.
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