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Новости Мошеннические схемы
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В Киеве псевдовоенный выманил у трех женщин украшения на сумму 190 тыс. грн: знакомился через приложение, - прокуратура

В Киеве разоблачили мошенника, который выдавал себя за военного на сайте знакомств

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 32-летнему мужчине, который, выдавая себя за военнослужащего на сайте онлайн-знакомств, обманул как минимум трех женщин на сумму свыше 190 тысяч гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру, подозреваемый знакомился с женщинами, старше его на 10–15 лет, которые имели стабильный доход или собственный небольшой бизнес.

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По данным следствия, после нескольких свиданий мужчина признавался в любви и рассказывал, что якобы отправляется на выполнение боевого задания. Он убеждал женщин передать ему ювелирные украшения "на хранение" в качестве доказательства верности и гарантии того, что за время его отсутствия они не начнут новых отношений.

Получив драгоценности, мошенник постепенно прекращал общение, а украшения сдавал в ломбард.

В прокуратуре отметили, что у подозреваемого была семья, а его жена знала о том, чем он занимается на сайтах знакомств.

На данный момент следствие установило три эпизода мошенничества на общую сумму свыше 190 тысяч гривен. Мужчине инкриминируются ч. 1 и ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Правоохранители также проверяют причастность подозреваемого к другим аналогичным случаям и устанавливают возможных потерпевших.

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Автор: 

Киев (26729) мошенничество (1389) драгоценности (12)
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Топ комментарии
+5
Жінки якість тупі..
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24.07.2026 10:38 Ответить
+4
Схема тупа але працює ) Я в шоці. У жінок все крутиться навколо цього.
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24.07.2026 10:42 Ответить
+4
Ці молодиці мають природну особлівість - розміщення мозку у клітері.
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24.07.2026 10:47 Ответить

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