Пятеро человек подозреваются в мошенничестве с квартирами в Киеве и Ивано-Франковске
В Киеве правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая незаконно завладевала недвижимостью в столице и Ивано-Франковске.
Об этом говорится в сообщении киевской полиции, сообщает Цензор.НЕТ.
Схема с квартирами умерших и тех, кто выехал
По данным следствия, организатором был 45-летний киевлянин. Он привлек к схеме четырех сообщников из Киевской и Ивано-Франковской областей, среди них была пенсионерка.
Злоумышленники подбирали жилье, владелицы которого умерли или выехали за границу после начала полномасштабного вторжения. Затем они подделывали паспорта, вклеивая свои фотографии, и обращались к нотариусам для переоформления имущества.
Таким образом группа завладела квартирой в Ивано-Франковске, которая должна была перейти громаде после смерти владелицы. Также они присвоили жилье в Подольском районе Киева, владелица которого находится за границей. Кроме того, фигуранты пытались переоформить долю еще одной столичной квартиры.
"Общая сумма ущерба, причиненного действиями злоумышленников, составляет более 2,6 млн грн", — сообщили правоохранители.
Подозрения и наказания для участников
Следователи и оперативники под процессуальным руководством прокуратуры сообщили всем участникам группы о подозрении.
Их подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном организованной группой, а также в подделке и использовании официальных документов.
Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На время досудебного расследования организатор схемы уже взят под стражу.
- Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить мошенника, который выманил у народной артистки Украины более 6 млн грн.
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