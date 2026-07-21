Пятеро человек подозреваются в мошенничестве с квартирами в Киеве и Ивано-Франковске

В Киеве правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая незаконно завладевала недвижимостью в столице и Ивано-Франковске.

Об этом говорится в сообщении киевской полиции, сообщает Цензор.НЕТ.

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Схема с квартирами умерших и тех, кто выехал

По данным следствия, организатором был 45-летний киевлянин. Он привлек к схеме четырех сообщников из Киевской и Ивано-Франковской областей, среди них была пенсионерка.

Злоумышленники подбирали жилье, владелицы которого умерли или выехали за границу после начала полномасштабного вторжения. Затем они подделывали паспорта, вклеивая свои фотографии, и обращались к нотариусам для переоформления имущества.

Таким образом группа завладела квартирой в Ивано-Франковске, которая должна была перейти громаде после смерти владелицы. Также они присвоили жилье в Подольском районе Киева, владелица которого находится за границей. Кроме того, фигуранты пытались переоформить долю еще одной столичной квартиры.

"Общая сумма ущерба, причиненного действиями злоумышленников, составляет более 2,6 млн грн", — сообщили правоохранители.

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Подозрения и наказания для участников

Следователи и оперативники под процессуальным руководством прокуратуры сообщили всем участникам группы о подозрении.

Их подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном организованной группой, а также в подделке и использовании официальных документов.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На время досудебного расследования организатор схемы уже взят под стражу.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить мошенника, который выманил у народной артистки Украины более 6 млн грн.

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