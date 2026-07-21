П’ятеро осіб підозрюються у шахрайстві з квартирами у Києві та Івано-Франківську

У Києві правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка незаконно заволодівала нерухомістю у столиці та Івано-Франківську.

Про це йдеться у повідомленні поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Схема із квартирами померлих і тих, хто виїхав

За даними слідства, організатором був 45-річний киянин. Він залучив до схеми чотирьох спільників із Київської та Івано-Франківської областей, серед них була пенсіонерка.

Зловмисники підшукували житло, власниці якого померли або виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення. Далі вони підробляли паспорти, вклеюючи власні фото, і зверталися до нотаріусів для переоформлення майна.

У такий спосіб група заволоділа квартирою в Івано-Франківську, яка мала перейти громаді після смерті власниці. Також вони привласнили житло у Подільському районі Києва, власниця якого перебуває за кордоном. Окрім цього, фігуранти намагалися переоформити частку ще однієї столичної квартири.

"Загальна сума збитків, спричинена діями зловмисників, становить понад 2,6 млн грн", – повідомили правоохоронці.

Також читайте: Мін’юст попередив про нову схему онлайн-шахрайства нібито від імені суду

Підозри та покарання для учасників

Слідчі та оперативники за процесуального керівництва прокуратури повідомили всім учасникам групи про підозру.

Їх підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою, а також у підробленні та використанні офіційних документів.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На час досудового розслідування організатора схеми вже взяли під варту.

Раніше повідомлялося, що у Києві судитимуть шахрая, який виманив у народної артистки України понад 6 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шахраї на Дніпропетровщині виманили у "інвестора" 600 тис. євро під приводом вкладень у металургійне підприємство, - Нацполіція. ФОТО