П’ятеро осіб підозрюються у шахрайстві з квартирами у Києві та Івано-Франківську
У Києві правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка незаконно заволодівала нерухомістю у столиці та Івано-Франківську.
Про це йдеться у повідомленні поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Схема із квартирами померлих і тих, хто виїхав
За даними слідства, організатором був 45-річний киянин. Він залучив до схеми чотирьох спільників із Київської та Івано-Франківської областей, серед них була пенсіонерка.
Зловмисники підшукували житло, власниці якого померли або виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення. Далі вони підробляли паспорти, вклеюючи власні фото, і зверталися до нотаріусів для переоформлення майна.
У такий спосіб група заволоділа квартирою в Івано-Франківську, яка мала перейти громаді після смерті власниці. Також вони привласнили житло у Подільському районі Києва, власниця якого перебуває за кордоном. Окрім цього, фігуранти намагалися переоформити частку ще однієї столичної квартири.
"Загальна сума збитків, спричинена діями зловмисників, становить понад 2,6 млн грн", – повідомили правоохоронці.
Підозри та покарання для учасників
Слідчі та оперативники за процесуального керівництва прокуратури повідомили всім учасникам групи про підозру.
Їх підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою, а також у підробленні та використанні офіційних документів.
Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На час досудового розслідування організатора схеми вже взяли під варту.
- Раніше повідомлялося, що у Києві судитимуть шахрая, який виманив у народної артистки України понад 6 млн грн.
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