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Новини Шахрайські схеми
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У Києві псевдовійськовий виманив у трьох жінок прикраси на 190 тис. грн: знайомився через застосунок, - прокуратура

У Києві викрили шахрая, який видавав себе за військового на сайті знайомств

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 32-річному чоловікові, який, видаючи себе за військовослужбовця на сервісі онлайн-знайомств, ошукав щонайменше трьох жінок на понад 190 тисяч гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську прокуратуру, підозрюваний знайомився із жінками, старшими за нього на 10–15 років, які мали стабільний дохід або власний невеликий бізнес.

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За даними слідства, після кількох побачень чоловік освідчувався у коханні та розповідав, що нібито вирушає на виконання бойового завдання. Він переконував жінок передати йому ювелірні прикраси "на зберігання" як доказ вірності та гарантію того, що за час його відсутності вони не почнуть нових стосунків.

Отримавши коштовності, шахрай поступово припиняв спілкування, а прикраси здавав до ломбарду.

У прокуратурі зазначили, що підозрюваний мав родину, а його дружина знала про те, чим він займається на сайтах знайомств.

Наразі слідство встановило три епізоди шахрайства на загальну суму понад 190 тисяч гривень. Чоловікові інкримінують ч. 1 та ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство). Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Правоохоронці також перевіряють причетність підозрюваного до інших аналогічних випадків і встановлюють можливих потерпілих.

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Автор: 

Київ (21176) шахрайство (1311) коштовності (42)
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Топ коментарі
+2
Жінки якість тупі..
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24.07.2026 10:38 Відповісти
+1
Схема тупа але працює ) Я в шоці. У жінок все крутиться навколо цього.
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24.07.2026 10:42 Відповісти
+1
Ці молодиці мають природну особлівість - розміщення мозку у клітері.
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24.07.2026 10:47 Відповісти

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