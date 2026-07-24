Россия вновь активно использует приграничные районы для воздушных атак по Украине, - ГПСУ

Российские войска всё активнее используют приграничные районы Харьковской, Сумской и Черниговской областей для запуска ударных беспилотников по территории Украины. В то же время украинские пограничники усиливают противодействие воздушным атакам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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По словам Демченко, российская армия использует воздушное пространство приграничных областей для атак дронами типа Shahed и "Гербера".

При этом беспилотники пытаются проникать вглубь Украины не только через государственную границу, но и через линию фронта и южные направления.

Пограничники наращивают возможности ПВО

Пресс-секретарь ГПСУ отметил, что мобильные огневые группы пограничной службы постоянно работают в своих районах ответственности, уничтожая вражеские ударные беспилотники.

"Мобильные огневые группы ГПСУ находятся в своих зонах обороны и используются для того, чтобы сбивать ударные БПЛА, которые запускает по территории Украины Россия. Также "Шахеды" и "Герберы" пытаются проникать через линию фронта и южные участки. Мы продолжаем наращивать наши возможности, в частности увеличивая количество мобильных огневых групп", — отметил Демченко.

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