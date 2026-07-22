Пограничники на юге разгромили логистику оккупантов: уничтожены пушки, автомобили и антенны РЭБ. ВИДЕО

Операторы-пограничники на Южном направлении нанесли серию точных ударов по логистике и средствам обеспечения российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе боевых вылетов пилоты дронов поразили 2 пушки, 4 автомобиля, 4 генератора, а также уничтожили антенны радиоэлектронной борьбы и связи оккупантов.

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Поражение логистической техники и средств связи существенно затрудняет обеспечение российских подразделений и снижает их боевые возможности на этом участке фронта.

Видеозапись боевых действий украинских защитников опубликована в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

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