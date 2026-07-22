УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9070 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Знищення вогневих позицій окупантів
283 2

Прикордонники на Півдні розгромили логістику окупантів: знищено гармати, автівки та антени РЕБ. ВIДЕО

Оператори-прикордонники на Південному напрямку завдали серії влучних ударів по логістиці та засобах забезпечення російських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів пілоти дронів уразили 2 гармати, 4 автомобілі, 4 генератори, а також знищили антени радіоелектронної боротьби та зв'язку окупантів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ураження логістичної техніки та засобів зв'язку суттєво ускладнює забезпечення російських підрозділів і знижує їхні бойові можливості на цій ділянці фронту.

Відеозапис бойової роботи українських захисників опублікували у телеграм-каналі Державної прикордонної служби України.

Дивіться також: Українські артилеристи 50-ї бригади показали знищення складу пального окупантів із САУ "Богдана". ВIДЕО

Дивіться також: Пілоти двох МіГ-29 розгромили штурмові групи та пункт управління БпЛА РФ на Сумському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21581) ДПСУ Держприкордонслужба (6820) прикордонники (1277) знищення (10603) логістика (205) дрони (8756) РЕБ (256)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 