Прикордонники на Півдні розгромили логістику окупантів: знищено гармати, автівки та антени РЕБ. ВIДЕО

Оператори-прикордонники на Південному напрямку завдали серії влучних ударів по логістиці та засобах забезпечення російських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів пілоти дронів уразили 2 гармати, 4 автомобілі, 4 генератори, а також знищили антени радіоелектронної боротьби та зв'язку окупантів.

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Ураження логістичної техніки та засобів зв'язку суттєво ускладнює забезпечення російських підрозділів і знижує їхні бойові можливості на цій ділянці фронту.

Відеозапис бойової роботи українських захисників опублікували у телеграм-каналі Державної прикордонної служби України.

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