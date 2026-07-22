Прикордонники на Півдні розгромили логістику окупантів: знищено гармати, автівки та антени РЕБ. ВIДЕО
Оператори-прикордонники на Південному напрямку завдали серії влучних ударів по логістиці та засобах забезпечення російських військ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів пілоти дронів уразили 2 гармати, 4 автомобілі, 4 генератори, а також знищили антени радіоелектронної боротьби та зв'язку окупантів.
Ураження логістичної техніки та засобів зв'язку суттєво ускладнює забезпечення російських підрозділів і знижує їхні бойові можливості на цій ділянці фронту.
Відеозапис бойової роботи українських захисників опублікували у телеграм-каналі Державної прикордонної служби України.
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