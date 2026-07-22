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Новини Відео Удари по логістиці РФ
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Українські артилеристи 50-ї бригади показали знищення складу пального окупантів із САУ "Богдана". ВIДЕО

Артилеристи 50-ї артилерійської бригади влучним пострілом із самохідної артилерійської установки "Богдана" знищили російський склад паливно-мастильних матеріалів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, склад пального окупанти облаштували у приміщеннях колишньої ферми, однак точний удар української артилерії призвів до його повного знищення.

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Унаслідок ураження ворог втратив значні запаси паливно-мастильних матеріалів, необхідних для забезпечення логістики та підтримки бойових дій проти України.

Відео своєї бойової роботи оприлюднили військовослужбовці 50-ї артилерійської бригади у соцмережах.

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