Украинские артиллеристы 50-й бригады показали уничтожение склада горючего оккупантов с помощью САУ "Богдана". ВИДЕО

Артиллеристы 50-й артиллерийской бригады метким выстрелом из самоходной артиллерийской установки "Богдана" уничтожили российский склад горюче-смазочных материалов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, склад топлива оккупанты обустроили в помещениях бывшей фермы, однако точный удар украинской артиллерии полностью его уничтожил.

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В результате поражения враг потерял значительные запасы горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения логистики и поддержки боевых действий против Украины.

Видео своей боевой работы опубликовали военнослужащие 50-й артиллерийской бригады в соцсетях.

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