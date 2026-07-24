Росія знову активно використовує прикордоння для повітряних атак по Україні, - ДПСУ

Російські війська дедалі активніше використовують прикордонні райони Харківської, Сумської та Чернігівської областей для запуску ударних безпілотників по території України. Водночас українські прикордонники посилюють протидію повітряним атакам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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За словами Демченка, російська армія використовує повітряний простір прикордонних областей для атак дронами типу Shahed і "Гербера".

Водночас безпілотники намагаються проникати вглиб України не лише через державний кордон, а й через лінію фронту та південні напрямки.

Прикордонники нарощують можливості ППО

Речник ДПСУ зазначив, що мобільні вогневі групи прикордонної служби постійно працюють у своїх районах відповідальності, знищуючи ворожі ударні безпілотники.

"Мобільні вогневі групи ДПСУ присутні у своїх зонах оборони і використовуються для того, щоб збивати ударні БпЛА, які запускає по території України Росія. Також "Шахеди" і "Гербери" намагаються заходити через лінію фронту та південні ділянки. Ми продовжуємо нарощувати наші можливості, зокрема збільшуючи кількість мобільних вогневих груп", - зазначив Демченко.

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