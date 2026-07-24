В пяти областях наблюдаются отключения электроэнергии из-за российских обстрелов, - Минэнерго

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях временно остаётся без электроснабжения.

Об оперативной ситуации в энергосистеме Украины по состоянию на 24 июля сообщили в Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Восстановительные работы

Отмечается, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Ограничений не прогнозируется

Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении можно узнать на официальных ресурсах своих операторов систем распределения.



"Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 11:00 до 15:00", - добавили в Минэнерго.