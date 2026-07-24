УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13817 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці
154 1

Є знеструмлення у п’яти областях через російські обстріли, - Міненерго

Знеструмлення через обстріли

Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Про оперативну ситуацію в енергосистемі України станом на 24 липня розповіли в Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відновлювальні роботи

Зазначається, що енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Обмеження не прогнозуються

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу.

"Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 11:00 до 15:00", - додали в Міненерго.

Автор: 

Міненерго (1729) відключення світла (1728) знеструмлення (144)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 