Є знеструмлення у п’яти областях через російські обстріли, - Міненерго

Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Про оперативну ситуацію в енергосистемі України станом на 24 липня розповіли в Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

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Відновлювальні роботи

Зазначається, що енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Обмеження не прогнозуються

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу.



"Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 11:00 до 15:00", - додали в Міненерго.