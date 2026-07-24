"Национализация" имущества на временно оккупированных территориях: оккупанты массово отбирают жилье у украинцев - ЦПД

На временно оккупированных территориях Украины российская захватническая администрация расширяет масштабы присвоения частного жилья местных жителей. Для легализации грабежа оккупанты прикрываются выдуманными псевдозаконами о так называемом "бесхозном имуществе".

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет Цензор.НЕТ.

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Более тысячи домов в Херсонской области и ловушки в Днепрорудном

По данным аналитиков ЦПД, оккупационные механизмы лишения имущества действуют во всех захваченных регионах:

Херсонская область: Оккупанты готовят к так называемой "национализации" сразу 1 172 жилых дома. Формальная причина - владельцы не переоформили право собственности в соответствии с законодательством РФ.

Днепрорудное (Запорожская область): Местных жителей заставляли пройти перерегистрацию до 1 июля. Однако сделать это физически невозможно из-за искусственно созданных очередей и ограниченного графика работы оккупационных учреждений.

Любые юридические действия с недвижимостью блокируются для тех мужчин, которые отказываются становиться на учет в вражеских "войскоматах".

Аналогичные схемы отжима имущества россияне системно применяют в Донецкой и Луганской областях, а также в аннексированном Крыму.

На ситуацию уже отреагировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что такие действия представляют собой масштабное незаконное присвоение украинского имущества, что явно содержит признаки военного преступления.

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