"Націоналізація" майна на ТОТ: окупанти масово відбирають житло в українців - ЦПД

На тимчасово окупованих територіях України російська загарбницька адміністрація нарощує масштаби привласнення приватного житла місцевих жителів. Для легалізації грабежу окупанти прикриваються вигаданими псевдозаконами про так зване "безгосподарне майно".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

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Понад тисяча будинків на Херсонщині та пастки в Дніпрорудному

За даними аналітиків ЦПД, окупаційні механізми позбавлення майна діють у всіх загарбаних регіонах:

Херсонщина: Окупанти готують до так званої "націоналізації" одразу 1 172 житлові будинки. Формальна причина - власники не переоформили право власності за законодавством РФ.

Дніпрорудне (Запорізька область): Місцевих жителів змушували пройти перереєстрацію до 1 липня. Проте зробити це фізично неможливо через штучно створені черги та обмежений графік роботи окупаційних установ.

Будь-які юридичні дії з нерухомістю блокують для тих чоловіків, які відмовляються ставати на облік у ворожих "військкоматах".

Аналогічні схеми віджиму майна росіяни системно застосовують на Донеччині, Луганщині та в анексованому Криму.

На ситуацію вже відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що такі дії є масштабним незаконним привласненням українського майна, що чітко містить ознаки воєнного злочину.

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