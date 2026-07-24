В России овощи подорожали в 12 раз быстрее официальной инфляции, - СВР

В России за шесть месяцев 2026 года стоимость базового набора овощей выросла на 56 %, что в 12 раз превышает официальный уровень инфляции. Больше всего за это время подорожали капуста и картофель.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу внешней разведки Украины, за период с декабря 2025 года по июнь 2026-го официальная инфляция в РФ составила 4,64%, тогда как цены на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук выросли в среднем на 56%.

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По данным разведки, самая дорогая овощная корзина была зафиксирована на Чукотке, где в июне она стоила 1675 рублей — почти в пять раз больше среднего показателя по стране. В число регионов с самыми высокими ценами также вошли Якутия и Камчатка.

Больше всего за полгода подорожала капуста — на 70%, с 34 до 58 рублей за килограмм. Картофель подорожал на 69%, морковь — на 52%, лук — на 49%, а свекла — на 42%.

Абсолютным лидером по темпам подорожания стала Самарская область, где стоимость овощной корзины увеличилась на 97%. В Московской области рост составил 93%, в Брянской – 92%, в Марий Эл – 89%, в Ульяновской – 86%, в Пензенской – 84%.

Как отмечают в СВР, высокие темпы роста цен зафиксированы и в крупнейших городах страны. В Москве овощная корзина подорожала на 76%, а в Санкт-Петербурге – на 64%.

По данным еженедельного мониторинга Росстата, в июле тенденция не изменилась. С начала месяца свекла подорожала еще на 4,8%, капуста – на 3,1%, а картофель – на 2,8%.

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