У Росії за шість місяців 2026 року вартість базового овочевого набору зросла на 56%, що у 12 разів перевищує офіційний рівень інфляції. Найбільше за цей час подорожчали капуста та картопля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України, за період із грудня 2025 року до червня 2026-го офіційна інфляція в РФ становила 4,64%, тоді як ціни на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю зросли в середньому на 56%.

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За даними розвідки, найдорожчий овочевий кошик зафіксували на Чукотці, де у червні він коштував 1675 рублів – майже у п'ять разів більше за середній показник по країні. До регіонів із найвищими цінами також увійшли Якутія та Камчатка.

Найбільше за пів року подорожчала капуста – на 70%, із 34 до 58 рублів за кілограм. Картопля зросла в ціні на 69%, морква – на 52%, цибуля – на 49%, а буряк – на 42%.

Абсолютним лідером за темпами подорожчання стала Самарська область, де вартість овочевого кошика збільшилася на 97%. У Московській області зростання становило 93%, у Брянській – 92%, у Марій Ел – 89%, в Ульяновській – 86%, у Пензенській – 84%.

Як зазначають у СЗР, високі темпи зростання цін зафіксовані й у найбільших містах країни. У Москві овочевий кошик подорожчав на 76%, а в Санкт-Петербурзі – на 64%.

За даними щотижневого моніторингу Росстату, у липні тенденція не змінилася. Від початку місяця буряк подорожчав ще на 4,8%, капуста – на 3,1%, а картопля – на 2,8%.

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