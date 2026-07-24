YouTube заблокировал в Украине каналы Баскова, Бузовой, Лолиты и других российских артистов, поддерживающих войну в Украине, — ЦПД
YouTube ограничил доступ на территории Украины к каналам ряда российских артистов, в отношении которых введены санкции Совета национальной безопасности и обороны. Среди них — Николай Басков, Ольга Бузова, Лолита Милявская, Стас Михайлов, Ани Лорак, Анна Седокова и Александр Розенбаум.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации, решение касается артистов, которые поддерживают российскую агрессию против Украины и участвуют в пропагандистской деятельности Кремля.
В ЦПД отметили, что эти деятели культуры и шоу-бизнеса публично поддерживают войну России против Украины, участвуют в пропагандистских мероприятиях и используют собственные медиа-площадки для распространения российских нарративов.
"Центр противодействия дезинформации продолжит работу по пресечению деятельности страниц лиц, подпадающих под санкции, и очагов враждебной пропаганды в цифровом пространстве", — подчеркнули в Центре.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда российских артистов, поддержавших полномасштабную агрессию РФ против Украины.
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