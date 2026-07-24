YouTube заблокував в Україні канали Баскова, Бузової, Лоліти та інших російських артистів, які підтримують війну в Україні, - ЦПД

YouTube обмежив доступ на території України до каналів низки російських артистів, які перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони. Серед них – Микола Басков, Ольга Бузова, Лоліта Мілявська, Стас Михайлов, Ані Лорак, Анна Сєдокова та Олександр Розенбаум.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації, рішення стосується артистів, які підтримують російську агресію проти України та беруть участь у пропагандистській діяльності Кремля.

У ЦПД зазначили, що ці діячі культури й шоу-бізнесу публічно підтримують війну Росії проти України, беруть участь у пропагандистських заходах та використовують власні медійні майданчики для поширення російських наративів.

"Центр протидії дезінформації продовжить роботу над припиненням діяльності сторінок підсанкційних осіб та осередків ворожої пропаганди у цифровому просторі", – наголосили в Центрі.

Раніше Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти низки російських артистів, які підтримали повномасштабну агресію РФ проти України.

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