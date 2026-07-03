YouTube видалив близько 600 відео з рекламою російського коледжу "Алабуга", де збирають "Шахеди", - Сибіга

YouTube підтвердив видалення близько 600 відео, які рекламували російський коледж "Алабуга", який пов’язують із виробництвом ударних безпілотників "Шахед".

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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На запит України

"Цього тижня YouTube офіційно підтвердив, що на наш запит було видалено близько 600 відео, які рекламували "Алабугу" та містили контент для вербування персоналу на завод. Відео були розміщені на сотнях каналів з понад 500 мільйонами підписників (загалом)", - зазначив міністр.

Сибіга наголосив, що підсанкційному російському заводу "Алабуга", "який виробляє дрони для вбивства українських цивільних, немає місця на світових стрімінгових платформах".

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Також він привітав це рішення та подякував компанії Google за співпрацю. За словами міністра, такий результат забезпечила "коаліція людей, які відмовилися дозволити цьому пройти непоміченим".

"Я хочу подякувати JesusAVGN (Олексію Губанову), чия робота вперше викрила ці інтеграції та навела карту мереж, що стоять за ними; Майклу Накі; Надії Толоконниковій та її команді - Джону Колдвеллу та Крістіану Каріно, які підтримали цю кампанію", - зазначив міністр.

Особливу подяку він висловив кібердепартаменту Служби безпеки України.

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Санкції проти блогерів

Глава МЗС наголосив, що наступним кроком буде робота над запровадженням санкцій проти окремих блогерів, які приймали оплату за просування підсанкційного виробника зброї серед мільйонів глядачів.

"Свідома реклама заводу, який виробляє дрони, що вбивають українців, - це не рішення щодо контенту. Це тягне за собою наслідки. Ми закликаємо всі інші великі платформи діяти з такою ж рішучістю. Вербування все ще діє одночасно в багатьох сервісах. Ми готові співпрацювати з будь-якою платформою, щоб зупинити вбивства українських мирних жителів", – додав Сибіга.

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