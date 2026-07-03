YouTube удалил около 600 видео с рекламой российского колледжа "Алабуга", где собирают "Шахеды", - Сибига

YouTube подтвердил удаление около 600 видео, в которых рекламировался российский колледж "Алабуга", связанный с производством ударных беспилотников "Шахед".

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

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По запросу Украины

"На этой неделе YouTube официально подтвердил, что по нашему запросу было удалено около 600 видео, которые рекламировали "Алабугу" и содержали контент для вербовки персонала на завод. Видео были размещены на сотнях каналов с более чем 500 миллионами подписчиков (в общей сложности)", - отметил министр.

Сибига подчеркнул, что подпадающему под санкции российскому заводу "Алабуга", "который производит дроны для убийства украинских гражданских лиц, нет места на мировых стриминговых платформах".

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Кроме того, он приветствовал это решение и поблагодарил компанию Google за сотрудничество. По словам министра, такого результата добилась "коалиция людей, которые отказались позволить этому пройти незамеченным".

"Я хочу поблагодарить JesusAVGN (Алексея Губанова), чья работа впервые разоблачила эти интеграции и составила карту сетей, стоящих за ними; Майкла Наки; Надежду Толоконникову и ее команду - Джона Колдвелла и Кристиана Карино, которые поддержали эту кампанию", - отметил министр.

Особую благодарность он выразил кибердепартаменту Службы безопасности Украины.

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Санкции против блогеров

Глава МИД подчеркнул, что следующим шагом станет работа над введением санкций против отдельных блогеров, которые получали оплату за продвижение подсанкционного производителя оружия среди миллионов зрителей.

"Сознательная реклама завода, производящего дроны, убивающие украинцев, - это не решение в отношении контента. Это влечет за собой последствия. Мы призываем все остальные крупные платформы действовать с такой же решимостью. Вербовка по-прежнему ведется одновременно на многих сервисах. Мы готовы сотрудничать с любой платформой, чтобы остановить убийства украинских мирных жителей", - добавил Сибига.

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