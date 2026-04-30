Украина требует от YouTube заблокировать рекламу центра производства "Шахедов" в РФ, - МИД
Украина обратилась к YouTube с требованием заблокировать рекламу подпадающего под санкции центра "Алабуга", который связывают с производством ударных дронов и привлечением молодежи к этому процессу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении МИД и Минмолодежи и спорта.
Реклама центра, подпадающего под санкции, на платформе
В совместном заявлении МИД и Министерства молодежи и спорта отмечается, что украинская сторона зафиксировала масштабные рекламные интеграции проекта "Алабуга Политех" на YouTube. По их данным, контент размещался без надлежащей проверки и без реакции со стороны платформы.
Речь идет о структуре, входящей в состав особой экономической зоны "Алабуга", которая находится под санкциями. По информации украинских ведомств, там студентов, в том числе несовершеннолетних, привлекают к производству дронов типа Shahed.
Реакция платформ и позиция Украины
Отдельно отмечается, что подобный контент уже появлялся и на платформе Twitch. В частности, 25 апреля во время трансляции турнира по Counter-Strike 2 осуществлялось продвижение "Алабуги". Впрочем, Twitch оперативно отреагировал – аккаунты, связанные с рекламой, были заблокированы.
В то же время YouTube и Google, по словам украинской стороны, до сих пор не приняли никаких мер в отношении аналогичных материалов.
В заявлении подчеркивается, что использование киберспорта и цифровых платформ для продвижения военных проектов и вербовки подростков недопустимо и требует немедленной реакции международных компаний.
