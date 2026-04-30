Україна вимагає від YouTube заблокувати рекламу центру виробництва "Шахедів" у РФ, - МЗС

Україна звернулася до YouTube із вимогою заблокувати рекламу підсанкційного центру "Алабуга", який пов’язують із виробництвом ударних дронів та залученням молоді до цього процесу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це про це йдеться у спільній заяві МЗС та Мінмолодьспорту.

Реклама підсанкційного центру на платформі

У спільній заяві МЗС та Міністерства молоді та спорту зазначається, що українська сторона зафіксувала масштабні рекламні інтеграції проєкту "Алабуга Політех" на YouTube. За їхніми даними, контент розміщувався без належної перевірки та без реакції з боку платформи.

Йдеться про структуру, що входить до складу особливої економічної зони "Алабуга", яка перебуває під санкціями. За інформацією українських відомств, там студентів, зокрема неповнолітніх, залучають до виробництва дронів типу Shahed.

Реакція платформ і позиція України

Окремо наголошується, що подібний контент вже з’являвся і на платформі Twitch. Зокрема, 25 квітня під час трансляції турніру з Counter-Strike 2 здійснювалося просування "Алабуги". Втім, Twitch оперативно відреагував – акаунти, пов’язані з рекламою, були заблоковані.

Водночас YouTube і Google, за словами української сторони, досі не вжили жодних заходів щодо аналогічних матеріалів.

У заяві підкреслюється, що використання кіберспорту та цифрових платформ для просування військових проєктів і вербування підлітків є неприпустимим і потребує негайної реакції міжнародних компаній.

