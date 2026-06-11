YouTube удалил более 60 видео с рекламой "Алабуга Политех", где собирают "шахеды"
Видеохостинг YouTube начал удалять ролики с рекламой российского колледжа "Алабуга Политех", который связывают с производством ударных беспилотников "Шахед".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По информации блогера Алексея Губанова, удалено не менее 61 видео.
"Судя по всему, видео было удалено по юридической жалобе, а это может означать, что YouTube удалил видео после юридического рассмотрения со стороны какого-то государственного органа или другой уполномоченной структуры", - сообщил он.
Кроме того, Губанов предполагает, что платформа удалила сам канал "Алабуги", поскольку сейчас его нет, но в 2025 году он еще был активен.
В мае соцсеть TikTok также заблокировала аккаунты блогеров, рекламирующих "Алабуга Политех", среди них аккаунты с миллионной аудиторией. До этого волна блокировок прошла в Twitch.
Напомним, "Алабуга Политех" - это колледж в одноименной особой экономической зоне в Татарстане. После начала большой войны там организовали производство иранских беспилотников "Шахед". К сборке дронов привлекают даже несовершеннолетних, поступивших в колледж после девятого класса. За работу глава колледжа пообещала заработную плату до 500 тысяч рублей. Колледж находится под санкциями ЕС.
Что предшествовало?
В апреле Украина обратилась к YouTube с требованием заблокировать рекламу подсанкционного центра "Алабуга", который связывают с производством ударных дронов и привлечением молодежи к этому процессу.
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