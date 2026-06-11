YouTube удалил более 60 видео с рекламой "Алабуга Политех", где собирают "шахеды"

Фото: Кадр із рекламного ролика коледжу «Алабуга Політех»

Видеохостинг YouTube начал удалять ролики с рекламой российского колледжа "Алабуга Политех", который связывают с производством ударных беспилотников "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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По информации блогера Алексея Губанова, удалено не менее 61 видео.

"Судя по всему, видео было удалено по юридической жалобе, а это может означать, что YouTube удалил видео после юридического рассмотрения со стороны какого-то государственного органа или другой уполномоченной структуры", - сообщил он.

Кроме того, Губанов предполагает, что платформа удалила сам канал "Алабуги", поскольку сейчас его нет, но в 2025 году он еще был активен.

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В мае соцсеть TikTok также заблокировала аккаунты блогеров, рекламирующих "Алабуга Политех", среди них аккаунты с миллионной аудиторией. До этого волна блокировок прошла в Twitch.

Напомним, "Алабуга Политех" - это колледж в одноименной особой экономической зоне в Татарстане. После начала большой войны там организовали производство иранских беспилотников "Шахед". К сборке дронов привлекают даже несовершеннолетних, поступивших в колледж после девятого класса. За работу глава колледжа пообещала заработную плату до 500 тысяч рублей. Колледж находится под санкциями ЕС.

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Что предшествовало?

В апреле Украина обратилась к YouTube с требованием заблокировать рекламу подсанкционного центра "Алабуга", который связывают с производством ударных дронов и привлечением молодежи к этому процессу.