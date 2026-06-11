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Новини Виробництво шахедів в Росії
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YouTube видалив понад 60 відео з рекламою "Алабуга Політех", де збирають "Шахеди"

алабуга
Фото: Кадр із рекламного ролика коледжу «Алабуга Політех»

Відеохостинг YouTube почав видаляти ролики з рекламою російського коледжу "Алабуга Політех", який пов’язують із виробництвом ударних безпілотників "Шахед". 

Про це інформує Цензор.НЕТ   із посиланням на Радіо Свобода.

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За інформацією блогера Олексія Губанова, видалено щонайменше 61 відео.

"Зважаючи на все, відео було видалено за юридичною скаргою, а це може означати, що YouTube видалив відео після юридичного розгляду від якогось державного органу або іншої уповноваженої структури", – повідомив він.

Крім того, Губанов припускає, що платформа видалила сам канал "Алабуги", оскільки зараз його немає, але у 2025 році він ще був активним.

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У травні соцмережа TikTok також заблокувала акаунти блогерів, які рекламують "Алабуга Політех", серед них акаунти з мільйонною аудиторією. До цього хвиля блокувань пройшла у Twitch.

Нагадаємо, "Алабуга Політех" – це коледж в однойменній особливій економічній зоні в Татарстані. Після початку великої війни там організували виробництво іранських безпілотників "Шахед". До складання дронів залучають навіть неповнолітніх, які пішли до коледжу після дев’ятого класу. За роботу голова коледжу пообіцяла заробітну плату до 500 тисяч рублів. Коледж перебуває під санкціями ЄС.

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Що передувало?

У квітні Україна звернулася до YouTube із вимогою заблокувати рекламу підсанкційного центру "Алабуга", який пов’язують із виробництвом ударних дронів та залученням молоді до цього процесу.

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YouTube (242) Шахед (2262)
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лучше бы туда в..*****
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11.06.2026 14:53 Відповісти
Набагато ефективніше було б видалити саму алабугу і тих, хто там працює, українськими ракетами та дронами.
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11.06.2026 14:53 Відповісти
І це, звичайно, правильно. Але краще за будь які блокування на ютюбах спрацюють відосіки, коли з того "політеху" "студенів" будуть вивозити в тачках по кусках.. просмажка на любителя.
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11.06.2026 14:54 Відповісти
На основі срисованих ****** - буде well-done
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11.06.2026 15:05 Відповісти
хтось любить well-done, а хтось blue rare (ака "з кровʼю"). Аби на тачці і порційними шматочками
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11.06.2026 15:59 Відповісти
Фламінго туди дістає?
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11.06.2026 14:55 Відповісти
Треба було залишити рекламу, але ШІ змінив її, замінивши робітників ходячими мерцями.
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11.06.2026 15:05 Відповісти
І шо?
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11.06.2026 15:20 Відповісти
1200 км до України. Ракетів немає, ну або абрамовіч не дозволяє
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11.06.2026 15:36 Відповісти
 
 