YouTube видалив понад 60 відео з рекламою "Алабуга Політех", де збирають "Шахеди"

Фото: Кадр із рекламного ролика коледжу «Алабуга Політех»

Відеохостинг YouTube почав видаляти ролики з рекламою російського коледжу "Алабуга Політех", який пов’язують із виробництвом ударних безпілотників "Шахед".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За інформацією блогера Олексія Губанова, видалено щонайменше 61 відео.

"Зважаючи на все, відео було видалено за юридичною скаргою, а це може означати, що YouTube видалив відео після юридичного розгляду від якогось державного органу або іншої уповноваженої структури", – повідомив він.

Крім того, Губанов припускає, що платформа видалила сам канал "Алабуги", оскільки зараз його немає, але у 2025 році він ще був активним.

Читайте: ГУР закликало працівників підприємств-виробників БпЛА "Shahed" у РФ передавати дані про розробку та виробництво

У травні соцмережа TikTok також заблокувала акаунти блогерів, які рекламують "Алабуга Політех", серед них акаунти з мільйонною аудиторією. До цього хвиля блокувань пройшла у Twitch.

Нагадаємо, "Алабуга Політех" – це коледж в однойменній особливій економічній зоні в Татарстані. Після початку великої війни там організували виробництво іранських безпілотників "Шахед". До складання дронів залучають навіть неповнолітніх, які пішли до коледжу після дев’ятого класу. За роботу голова коледжу пообіцяла заробітну плату до 500 тисяч рублів. Коледж перебуває під санкціями ЄС.

Також читайте: У російських дронах знову виявили нові іноземні компоненти, - ОП

Що передувало?

У квітні Україна звернулася до YouTube із вимогою заблокувати рекламу підсанкційного центру "Алабуга", який пов’язують із виробництвом ударних дронів та залученням молоді до цього процесу.