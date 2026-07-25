Прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина, уволили из-за скандала с сексуальными домогательствами

Страны-участницы Международного уголовного суда (МУС) проголосовали за отстранение главного прокурора Карима Хана, который в 2023 году выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Причиной стали обвинения в сексуальных домогательствах в отношении подчиненной сотрудницы.

За увольнение проголосовали 82 государства

Решение было принято 24 июля 2026 года во время заседания Ассамблеи государств-участников МУС в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По информации агентства, за досрочное прекращение полномочий Карима Хана проголосовали 82 из 125 государств-участников суда.

Основанием для голосования стали выводы исполнительного бюро Ассамблеи, которое ещё в июне рекомендовало уволить прокурора после проверки обстоятельств дела.

В МУС заявили о "серьезном проступке"

Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство Reuters, исполнительное бюро пришло к выводу, что Карим Хан поддерживал ненадлежащие отношения с младшей сотрудницей суда.

Председатель Ассамблеи государств-участников Пяйви Каукоранта заявила, что большинством голосов было установлено:

"Прокурор совершил серьезный проступок и грубое нарушение служебных обязанностей".

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После принятия решения началась процедура избрания нового главного прокурора МУС. Ожидается, что его назначение состоится не раньше следующего года.

Хан отвергает обвинения и будет обжаловать решение

Сам Хан отрицает все выдвинутые против него обвинения.

Его адвокат Тайяб Али после голосования заявил, что решение об увольнении является:

"незаконным, процессуально несправедливым и не подкрепленным доказательствами".

По словам защиты, бывший прокурор намерен обжаловать свое увольнение всеми доступными юридическими средствами.

Хан не присутствовал во время голосования в Нью-Йорке, поскольку не может въехать в США из-за санкций, введенных администрацией президента Дональда Трампа.

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