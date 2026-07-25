Прокурора МКС, який видав ордер на арешт Путіна, звільнили через скандал із сексуальними домаганнями
Країни-учасниці Міжнародного кримінального суду (МКС) проголосували за звільнення головного прокурора Каріма Хана, який у 2023 році видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.
Причиною стали звинувачення у сексуальних домаганнях до підлеглої співробітниці.
За звільнення проголосували 82 держави
Рішення ухвалили 24 липня 2026 року під час засідання Асамблеї держав-учасниць МКС у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.
За інформацією агентства, за дострокове припинення повноважень Каріма Хана проголосували 82 із 125 держав-учасниць суду.
Підставою для голосування стали висновки виконавчого бюро Асамблеї, яке ще в червні рекомендувало звільнити прокурора після перевірки обставин справи.
У МКС заявили про "серйозний проступок"
Згідно з документами, з якими ознайомилося Reuters, виконавче бюро дійшло висновку, що Карім Хан мав неналежні стосунки з молодшою співробітницею суду.
Президентка Асамблеї держав-учасниць Пяйві Каукоранта заявила, що більшістю голосів було встановлено:
"Прокурор вчинив серйозний проступок і грубе порушення службових обов'язків".
Після ухвалення рішення розпочалася процедура обрання нового головного прокурора МКС. Очікується, що його призначення відбудеться не раніше наступного року.
Хан відкидає звинувачення та оскаржуватиме рішення
Сам Хан заперечує всі висунуті проти нього звинувачення.
Його адвокат Тайяб Алі після голосування заявив, що рішення про звільнення є:
"Незаконним, процесуально несправедливим і не підкріпленим доказами".
За словами захисту, колишній прокурор має намір оскаржити своє звільнення всіма доступними юридичними способами.
Хан не був присутній під час голосування в Нью-Йорку, оскільки не може в'їхати до США через санкції, запроваджені адміністрацією президента Дональда Трампа.
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