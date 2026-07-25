Россия не выведет войска, нужно мирное соглашение, - Маск

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не считает реалистичным сценарий полного вывода российских войск с оккупированных территорий Украины. По его мнению, для завершения войны необходим "прагматичный" подход и поиск мирного соглашения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью The Economist.

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Маск отметил, что, по его мнению, линия фронта в течение последних двух-трех лет практически не меняется, в то время как война продолжает уносить жизни людей.

"Как мне кажется, многие здесь принимают желаемое за действительное, говоря: "Ну, Россия должна полностью вывести войска" и так далее. Но это нереалистично. Я действительно считаю, что нужно какое-то, знаете, мирное соглашение. К этому нужно подходить прагматично", - сказал Маск.

Россия не собирается выводить войска

Миллиардер также раскритиковал дипломатические дискуссии, которые, по его мнению, не учитывают реалии войны.

"Меня смущают такие важные дипломаты, которые устраивают себе роскошные ужины в дорогих заведениях и размышляют о выводе войск РФ, в то время как на передовой продолжают гибнуть люди", - заявил он.

По словам Маска, необходимо искать взаимоприемлемое решение для завершения войны.

"Но Россия не собирается выводить войска. Поэтому действительно необходимо прийти к какому-то общепринятому мирному соглашению, основанному на таком подходе", - подытожил он.

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