Россия не выведет войска, нужно мирное соглашение, - Маск
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не считает реалистичным сценарий полного вывода российских войск с оккупированных территорий Украины. По его мнению, для завершения войны необходим "прагматичный" подход и поиск мирного соглашения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью The Economist.
Маск отметил, что, по его мнению, линия фронта в течение последних двух-трех лет практически не меняется, в то время как война продолжает уносить жизни людей.
"Как мне кажется, многие здесь принимают желаемое за действительное, говоря: "Ну, Россия должна полностью вывести войска" и так далее. Но это нереалистично. Я действительно считаю, что нужно какое-то, знаете, мирное соглашение. К этому нужно подходить прагматично", - сказал Маск.
Россия не собирается выводить войска
Миллиардер также раскритиковал дипломатические дискуссии, которые, по его мнению, не учитывают реалии войны.
"Меня смущают такие важные дипломаты, которые устраивают себе роскошные ужины в дорогих заведениях и размышляют о выводе войск РФ, в то время как на передовой продолжают гибнуть люди", - заявил он.
По словам Маска, необходимо искать взаимоприемлемое решение для завершения войны.
"Но Россия не собирается выводить войска. Поэтому действительно необходимо прийти к какому-то общепринятому мирному соглашению, основанному на таком подходе", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль