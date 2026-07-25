Росія не виведе війська, потрібна мирна угода, - Маск

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що не вважає реалістичним сценарій повного виведення російських військ з окупованих територій України. На його думку, завершення війни потребує "прагматичного" підходу та пошуку мирної угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю The Economist.

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Маск зазначив, що, на його думку, лінія фронту протягом останніх двох-трьох років майже не змінюється, тоді як війна продовжує забирати життя людей.

"Як мені здається, багато хто тут видає бажане за дійсне, кажучи: "Ну, Росія має повністю вивести війська" і так далі. Але це нереалістично. Я дійсно вважаю, що потрібна якась, знаєте, мирна угода. Потрібно підходити до цього прагматично", – сказав Маск.

Росія не збирається виводити війська

Мільярдер також розкритикував дипломатичні дискусії, які, на його думку, не враховують реалій війни.

"Мене бентежать такі важливі дипломати, які влаштовують собі розкішні вечері в дорогих місцях та розмірковують про виведення військ РФ, тоді як на передовій продовжують гинути люди", – заявив він.

За словами Маска, необхідно шукати взаємоприйнятне рішення для завершення війни.

"Але Росія не збирається виводити війська. Тому дійсно необхідно дійти якоїсь загальноприйнятої мирної угоди, заснованої на такому підході", – підсумував він.

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