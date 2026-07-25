Россия атакует Украину "шахедами" вечером 25 июля, - Воздушные силы
Вечером 25 июля в воздушном пространстве Украины зафиксированы российские ударные дроны. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских БПЛА
Реактивный БПЛА из Днепропетровской области курсом на Полтавскую область, - сообщалось в 22:43.
Реактивный БПЛА на юг Одесской области, - сообщалось в 22:44.
В 23:12 ВВС сообщили:
- Группа БПЛА в Сумской области - курсом на Харьковскую область.
- Группа БПЛА в Харьковской области - курсом на Полтавскую область
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