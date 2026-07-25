Россия атаковала Украину 157 дронами и двумя ракетами: ПВО уничтожила 128 воздушных целей. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 25 июля российские войска нанесли массированный воздушный удар по Украине, задействовав 157 ударных беспилотников различных типов и две управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Силы противовоздушной обороны сбили 128 воздушных целей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

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По данным Воздушных сил ВСУ, атака продолжалась с 18:00 24 июля. Противник применил две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства над акваторией Черного моря, а также 157 ударных БПЛА типа Shahed (в том числе реактивных), "Гербера", "Италмас" и дронов-имитаторов "Пародия".

Беспилотники запускались из районов Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированных Донецка, Гвардейского и Чауды.

ПВО обезвредила 128 воздушных целей

К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительной информации, по состоянию на 07:30 украинская ПВО сбила или подавила:

одну управляемую авиационную ракету Х-59/69;

127 вражеских беспилотников различных типов.

"По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбита/подавлена одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 и 127 вражеских БПЛА", - сообщили Воздушные силы.

Зафиксировано попадание в девяти точках

Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксировано попадание 26 ударных беспилотников в девяти точках. Кроме того, падение обломков сбитых воздушных целей произошло еще в четырех точках.

В Воздушных силах также отметили, что одна из ракет Х-59 не достигла своей цели.

По состоянию на утро воздушная атака продолжалась, поскольку в украинском небе оставались вражеские беспилотники. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

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