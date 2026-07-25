Росія атакувала Україну 157 дронами та двома ракетами: ППО знешкодила 128 повітряних цілей. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 25 липня російські війська здійснили масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши 157 ударних безпілотників різних типів та дві керовані авіаційні ракети Х-59/69. Сили протиповітряної оборони знешкодили 128 повітряних цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними Повітряних сил ЗСУ, атака тривала з 18:00 24 липня. Противник застосував дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 157 ударних БпЛА типу Shahed (зокрема реактивних), "Гербера", "Італмас" та дронів-імітаторів "Пародія".

Безпілотники запускали з районів Брянська, Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька, Гвардійського та Чауди.

ППО знешкодила 128 повітряних цілей

До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередньою інформацією станом на 07:30 українська ППО збила або подавила:

одну керовану авіаційну ракету Х-59/69;

127 ворожих безпілотників різних типів.

"За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 127 ворожих БпЛА", – повідомили Повітряні сили.

Зафіксовано влучання на дев'яти локаціях

Попри успішну роботу ППО, зафіксовано влучання 26 ударних безпілотників на дев'яти локаціях. Крім того, падіння уламків збитих повітряних цілей сталося ще на чотирьох локаціях.

У Повітряних силах також зазначили, що одна з ракет Х-59 не досягла своєї цілі.

Станом на ранок повітряна атака тривала, оскільки в українському небі залишалися ворожі безпілотники. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Приліт" ракет РФ на Київщині по виставці зброї був по приватному спортивному комплексу, а не полігону, - Ігнат