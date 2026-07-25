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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну "шахедами" ввечері 25 липня, - Повітряні сили

росіяни атакують шахедами ввечері 11 березня

Ввечері 25 липня у повітряному просторі України фіксуються російські ударні дрони. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

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Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. 

Рух ворожих БпЛА

Реактивний БпЛА з Дніпропетровщини курсом на Полтавщину, - повідомлялося о 22:43.

Реактивний БпЛА на південь Одещини, - повідомлялося о 22:44.

О 23:12 ПС повідомили:

  • Група БпЛА на Сумщині - курсом на Харківщину.
  • Група БпЛА на Харківщині - курсом на Полтавщину

Читайте також: Росія атакувала Україну 157 дронами та двома ракетами: ППО знешкодила 128 повітряних цілей. ІНФОГРАФІКА

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Повітряні сили (3637) повітряна тривога (997) Шахед (2377)
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