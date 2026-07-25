Росія атакує Україну "шахедами" ввечері 25 липня, - Повітряні сили
Ввечері 25 липня у повітряному просторі України фіксуються російські ударні дрони. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих БпЛА
Реактивний БпЛА з Дніпропетровщини курсом на Полтавщину, - повідомлялося о 22:43.
Реактивний БпЛА на південь Одещини, - повідомлялося о 22:44.
О 23:12 ПС повідомили:
- Група БпЛА на Сумщині - курсом на Харківщину.
- Група БпЛА на Харківщині - курсом на Полтавщину
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